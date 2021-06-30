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نائب بالشيوخ: " 30 يونيو " صححت المسار ضد سماسرة الأوطان

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأربعاء، 30-06-2021 08:48 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد  النائب أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو قضت على كل المحاولات لطمس الهوية الوطنية، وأن أبناء الشعب المصري سطروا بإرادتهم ملحمة خالدة للحفاظ على تلك الهوية، مهنئا الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بحلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.
وأضاف  في بيان له، تلقت " المصريون " نسخة منه، أن 30 يونيو جاءت لتبنى وطنا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان، مشيرا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في استعادة الأمن وبناء الاقتصاد وغيره.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم عمل على تثبيت مؤسسات الدولة المصرية وتقويتها، وعمل نهضة اقتصادية شاملة في كافة قطاعات الدولة، وإرادة حقيقية في معالجة التحديات والتهديدات التي واجهت الدولة المصرية.
ولفت النائب إلى أن المصريين والعالم أجمع يعلمون عودة مصر لريادتها إلى أفريقيا والمنطقة بأسرها، وكذلك عودة الأمن والأمان من جديد في جميع أرجاء الوطن، مشيدًا بالمشاريع العملاقة التي تقوم بها القيادة السياسية بشكل مستمر.


 

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