نائب أطفيح عن خروج الأهالي للتظاهر: كان عندهم مشكلة وحلناها

البرلمان

كشف عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب عن أطفيح بالجيزة، حقيقة خروج أهالي أطفيح للاحتجاج ضد الدولة.

وقال "خليل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "دول مجموعة من أصحاب مصانع الطوب الطفلي تضررت صناعاتهم وكان عندهم مشكلة ، وخرجوا للتعبير عن رأيهم.

وتابع: "نواب محافظة الجيزة اجتمعوا مع أصحاب هذه المصانع، واستمعوا إلى مشاكلهم، وتم التواصل مع رئيس الهيئة الهندسية، وتقرر أنهم سيوردوا إنتاجهم بالأمر المباشر لكل المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين".



