" ميركل " تترك جلسة البرلمان مهرولة لهذا السبب

الجمعة، 19-02-2021
01:04 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداول بعض المواقع الإخبارية مقطع فيديو للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
وهي تجري مهرولة من جلسة البرلمان خلال الجلسة المنعقدة بسبب عدم ارتدائها للكمامة
.
ويظهر مقطع الفيديو ميركل
وهي تستعد للمشاركة في الجلسة لكن بعد جلوسها
تذكرت أنها لا ترتدي الكمامة فخرجت مسرعة من مجلسها و اتجهت لإحضار الكمامة وعدت
مرة أخري .
يأتي ذلك في الوقت الذي يدعو فيه المسئولين المستشارة ميركل
للتطعيم بهدف
تعزيز ثقة العامة في اللقاحات كما ترتفع المطالب في ألمانيا بضرورة معاقبة الأشخاص
الذين يسعون للحصول علي أسبقية في اللقاح وهم ليس ضمن الفئات التي تحظي بالأولوية
القصوى .