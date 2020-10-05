موسى: هيصفوك يا محمد



عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو للإرهابي الهارب محمد علي وهو يستنجد بالرئيس التركي رجب أردوغان.

وقال المقاول الإرهابي الهارب خلال الفيديو المعروض ببرنامج " علي مسئوليتي " المذاع عبر فضائية "صدي البلد": "أولادي مهددون وهم في حمايتك وأتمنى من الله إن الفيديو ده يوصل لحضرتك".

وعلق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو ،قائلًا: "جماعة الإخوان قررت تصفية الهارب محمد علي وأولاده، بعدما سحب البساط من قيادات الجماعة، معقبا: "هيصفوك يا محمد ".

وتابع: "الجناح العسكري المسلح للجماعة بقيادة يحيى موسى متواجد في إسطنبول، لذلك يخشى الإرهابي الهارب محمد علي على أولاده".



