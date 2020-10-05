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موسى: هيصفوك يا محمد

أحمدموسي
أحمد موسي
 
الإثنين، 05-10-2020 12:36 م


عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو للإرهابي الهارب محمد علي وهو يستنجد بالرئيس التركي رجب أردوغان.
وقال المقاول الإرهابي الهارب خلال الفيديو المعروض ببرنامج " علي مسئوليتي " المذاع عبر فضائية "صدي البلد": "أولادي مهددون وهم في حمايتك وأتمنى من الله إن الفيديو ده يوصل لحضرتك".
وعلق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو ،قائلًا: "جماعة الإخوان قررت تصفية الهارب محمد علي وأولاده، بعدما سحب البساط من قيادات الجماعة، معقبا: "هيصفوك يا محمد ".
وتابع: "الجناح العسكري المسلح للجماعة بقيادة يحيى موسى متواجد في إسطنبول، لذلك يخشى الإرهابي الهارب محمد علي على أولاده".

 

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