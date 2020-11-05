الخميس 05 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ميدو: يشيد بمستوى مصطفى محمد

"شوبير": الزمالك عزف لحن الخلود أمام الرجاء

محافظ الإسكندرية: 3 ساعات ثقيلة مرت علي المحافظة أمس

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدولار الأمريكي يستقر عند هذا الرقم

أكبر أصوات في تاريخ أمريكا.. بايدن في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي

كورونا يتوحش في دولة عربية

صدمة بعد وفاة إعلامي قناة الجزيرة بـ"كورونا"

أسعار الدولار أمام الجنيه تواصل الإثارة وتسجل هذه الأرقام

الكويت تحيل هؤلاء إلى التقاعد لهذا السبب

ADS
 

موسى منفعلًا "اللي هيعمل كدا هيرحل و نجيب غيره "

الإعلامي أحمد موسى
أحمد موسي
 
الخميس، 05-11-2020 11:17 ص إيمان هاني

استنكر الإعلامي، أحمد موسى، تصرفات عدد من سائقي قطارات السكة الحديد لقيامهم بعمل إضراب على مدار يومين بسبب المطالب الفئوية.
وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" ،: " لا وقت الآن للمطالب الفئوية لعمال السكة الحديد، هو أنا دافع المليارات علشان فئة تتحكم في مصير الناس"
وأضاف " لو مش خايف على مصلحتك خاف على مصلحة الناس، أنت وظيفتك أمام للناس، وإنما الناس قاعدة في القطارات بتبكي، الناس جاية علشان تتعالج وتقضي مصالحها حرام يحصل فيهم كده".
وتابع موجهًا رسالة إلى سائقي القطارات "بتتحكم بصفتك إيه، عايز تلوي ذراع البلد يعني، فضيحة لما ألاقي واحد مسئول عن نقل المواطنين يعطل الدنيا".
واستطرد "أي سائق قطار يرفض العمل يرحل وهنجيب ألف واحد مكانه، هتروح من ربنا فين، مفيش رحمة الركاب ملقوش مية ولا أكل، بعض السائقين قرروا تعطيل القطارات عن عمد ولم يراعوا الناس وهذه جريمة".

 

إقرأ ايضا

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر

تعليق قوي لـ"محافظ البحر الأحمر" علي إصابات الجونة

الكمامة كورونا في مصر

أستاذ مناعة : إحنا مبنهزرش هذا المرض سيأخذ الكثيرين

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين للمصريين " خافوا علي نفسكم الكلام طلع بجد"

أخبار متعلقة

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر

محدش يسافر .. تحذير عاجل من محافظ البحر الأحمر للموطنين

يببببببببببب

فتاة تبكي " أحمد موسى" على الهواء

اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية

محافظ الإسكندرية عن هدم فنار العجمي: راحة المواطن تهمنا

هيلارى كلينتون

ما علاقة كلينتون... مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: الموجة الثانية لفيروس كورونا تدق أبواب العالم.

شوقي علام

المفتي: قضية النقاب ليست دينية