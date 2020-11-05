الخميس، 05-11-2020
11:17 ص
إيمان هاني
استنكر الإعلامي،
أحمد موسى
، تصرفات عدد من سائقي قطارات السكة الحديد
لقيامهم بعمل إضراب على مدار يومين
بسبب المطالب الفئوية.
وقال "موسى"
خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد
"
،: " لا وقت الآن للمطالب الفئوية لعمال السكة الحديد
، هو أنا دافع المليارات
علشان فئة تتحكم في مصير الناس"
وأضاف " لو
مش خايف على مصلحتك خاف على مصلحة الناس، أنت وظيفتك أمام للناس، وإنما الناس قاعدة
في القطارات
بتبكي، الناس جاية علشان تتعالج وتقضي مصالحها حرام يحصل فيهم كده".
وتابع موجهًا رسالة
إلى سائقي القطارات
"بتتحكم بصفتك إيه، عايز تلوي ذراع البلد يعني، فضيحة لما
ألاقي واحد مسئول عن نقل المواطنين يعطل الدنيا".
واستطرد
"أي سائق قطار يرفض العمل يرحل وهنجيب ألف واحد مكانه، هتروح من ربنا فين، مفيش
رحمة الركاب ملقوش مية ولا أكل، بعض السائقين قرروا تعطيل القطارات
عن عمد ولم يراعوا
الناس وهذه جريمة".