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موسى محذرا : الأيام الجاية في قلق

الإعلامي أحمد موسى
أحمد موسى
 
الأحد، 13-12-2020 11:02 ص إيمان هاني

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أيام الأعياد والاحتفالات هي الأكثر ذروة للإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب توضيح كيفية تلقي الحالات التي تحتاج للحصول على اللقاح الصيني لفيروس كورونا، مطالبا بإعداد خطة واضحة لعملية توزيع اللقاح الصيني سينوفارم.
وتابع:" يجب إعلان الخطة الخاصة بتوزيع اللقاح الصيني سيوفارم، من خلال إنشاء موقع إلكتروني أو تطبيق يتم من خلاله التقديم للحصول على اللقاح للحالات التي تحتاج إليه".

وواصل:" الأيام المقبلة سوف تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وفي شهر يناير خاصة مع وجود فترة للعطلات خلال الفترة المقبلة، معقبا:" الأيام الجاية في قلق ".
 

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