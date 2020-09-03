موسى: ما رأيته منكم هو صمت القبور

الخميس، 03-09-2020
10:37 ص
إيمان هاني
غضب الإعلامي أحمد موسى
، على الهواء، بسبب تبريرات
الرئيس الفرنسي ماكرون
لنشر وإعادة مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية نشر الرسومات
المسيئة للرسول والإسلام قائلًا: "إهانة وعار ما يحدث".
وأكد خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة
"صدى البلد
"، أن إعادة نشر تلك الرسومات لا تمت لحرية الصحافة بصلة، معقبا:
"كنت أتوقع رد فعل عنيف من المؤسسات الدينية الإسلامية تجاه النشر حتى لو بالبيانات،
لكن ما رأيته هو صمت القبور".
وتابع: "إزاي تسمح فرنسا لإعلامها بالإساءة
للعالم بأكمله وجرح مشاعر الآخرين، ما هذه الحرية التي تسمح للإساءة للأديان السماوية
وإهانة معتنقيها، معقبًا: "إحنا عندنا قانون يجرم إهانة مشاعر أي شخص".