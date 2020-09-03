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موسى: ما رأيته منكم هو صمت القبور

الإعلامي أحمد موسى
أحمد موسي
 
الخميس، 03-09-2020 10:37 ص إيمان هاني

غضب الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، بسبب تبريرات الرئيس الفرنسي ماكرون لنشر وإعادة مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية نشر الرسومات المسيئة للرسول والإسلام قائلًا: "إهانة وعار ما يحدث".
 وأكد خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إعادة نشر تلك الرسومات لا تمت لحرية الصحافة بصلة، معقبا: "كنت أتوقع رد فعل عنيف من المؤسسات الدينية الإسلامية تجاه النشر حتى لو بالبيانات، لكن ما رأيته هو صمت القبور".
وتابع: "إزاي تسمح فرنسا لإعلامها بالإساءة للعالم بأكمله وجرح مشاعر الآخرين، ما هذه الحرية التي تسمح للإساءة للأديان السماوية وإهانة معتنقيها، معقبًا: "إحنا عندنا قانون يجرم إهانة مشاعر أي شخص".

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