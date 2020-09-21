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«موسى»: "المصريون لقنوا الإخوان أحلى قفا"

«موسى»: "المصريون لقنوا الإخوان أحلى قفا"

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أحمد موسى
الإثنين، 21-09-2020 10:06 ص إيمان هاني

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهارب محمد علي، خيم عليه الرعب عندما سمع صوت سيارة الشرطة تقترب منه خلال تصوير أحد الفيديوهات.
وتابع "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الهارب أغلق فيديو البث فور سماع صوت سيارة الشرطة الإسبانية، خشية أن تكون الشرطة تقصده للقبض عليه.
ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن اللص الخائن محمد علي خاف من صوت «سارينة» سيارة الشرطة، لأنه يعلم مصيره وأنه سيتم إلقاء القبض عليه يوما ما من قبل الشرطة الإسبانية، ويلقى في سيارة الشرطة قبل ترحيله.
وأكد موسى على أن ما حدث اليوم مع جماعة الإخوان يعد «أحلا قفا في تاريخ البشرية».

 

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