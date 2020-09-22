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موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات
موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات
الثلاثاء، 22-09-2020 12:36 م عبد القادر وحيد- متابعات
تسبب سؤال وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موجة غضب بين السيدات، أثناء حضورهن لمهرجان انتخابي.
وكان موجة غضب شديدة من النساء قد اندلعت السبت الماضي ، تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما سألهن عن ما إذا كان أزواجهن موافقين على وجودهن بمهرجاناته الانتخابية، وذلك بالتجمع الانتخابي، الذي أقيم في فايتسفيل بولاية كارولينا الشمالية،.
وقد تسبب سؤال ترامب  في ضحك الجماهير، وذلك عندما كان يقوم باستطلاع بسيط بشأن من سيحل محل الراحلة روث بادر جينسبيرغ في المحكمة العليا الأمريكية.
وقال ترامب للمجموعة: " على أي حال، آمل أن يكون أزواجكن موافقين على ذلك"،ما أثار ردة فعل غاضبة عقب سماع هذا السؤال

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