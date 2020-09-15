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مواطن يستغيث بـ"الإبراشي" والسبب تصالح مخالفات البناء

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صورة من الفيديو
الثلاثاء، 15-09-2020 10:36 ص إيمان هاني
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، استغاثة أحد المواطنين الذي ذهب إلى عمل طلب تصالح في مخالفات البناء، منذ الصباح الباكر، ولم يجد موظفين يتلقوا طلبه، معقبا :"هناك الآلاف مثله".
وقال "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن هذا المشهد يعد مشهدًا جنونيًا وعبثيًا، كون الرجل مسن ومن الممكن أن يلحق به أذى من شدة الزحام.
وتابع :"هذا الرجل يتكلم بلسان الناس ،هل من المعقول أن يكون أمام مكاتب التصالح فيه هذا التعذيب لمواطنين ، معقبا:"  الرئيس سها كل شئ ، والحكومة سهلت لهم الكثير من الخطوات، يقوم يجى بعض المسؤولين والموظفين يحولون حياتهم إلى جحيم".

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