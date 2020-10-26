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مهددة بالسرطان .. تفاصيل خطيرة بشأن الحالة الصحية بسمة وهبة

بسمة وهبة
بسمة وهبة
 
الإثنين، 26-10-2020 10:55 ص إيمان هاني

طمأنت الإعلامية بسمة وهبة، على صحتها بعد إجراؤها عملية منذ 10 أيام، قائلة: "الحمد لله.. شوية كده وشوية كده"، لافتا إلى أنها كانت قد أصيبت منذ فترة بنزيف في المعدة وأجرت جراحة مع أكبر بروفسير بالعالم في هذا التخصص، وشفيت منه.
وأضافت  "وهبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ب أنه منذ 6 أشهر تكرر النزيف مرة أخرى ولكنها انشغلت وتكرر الأمر مؤخرا مرة أخرى، وتوجهت إلى طبيبها السابق، وأرسالها لطبيب آخر في لندن، واكتشف وجود هرمونات نشطة، وهى التي تتحول فيما بعد لسرطان.
وأكدت، أنها طالبت الطبيب بإزالة الجزء الموجود ولكنه رفض إزالة الجزء، معلقا: "قولت للطبيب شيل الجزء اللي فيه الهرمونات بدل ما أفضل زي اللي خايف من العفريت يطلع له، ولكن الطبيب رفض"، موضحة أنه قام بتركيب مادة تفرز هرمونات تجعل الهرمان النشطة الموجودة لا تتحول إلى خلايا سرطانية، معلنة أنها ستعود مصر يوم الخميس أو الجمعة القادمين.

 

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