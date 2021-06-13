الأحد، 13-06-2021
11:32 ص
أكد الفريق مهاب مميش
، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي،
لمشروعات محور قناة السويس
، أنه لا يوجد تهديد
لقناة السويس
.
وقال الفريق مهاب مميش
خلال لقائه مع برنامج “الحكاية”،
مع الإعلامي عمرو أديب،: “إسرائيل
فكرت مرة أن تلغي قناة السويس
، وتدخل السفن القادمة
من الجنوب ومن الشمال عن طريق خليج العقبة، ثم تقوم بحفر قناة “أشدود” الإسرائيل
ية
بطول 522 مترا”.
وأردف أن “وزارة المالية الإسرائيل
ية رفضت هذا المشروع لما
يتكفله من مليارات، ثم فكرت في شيء آخر وهو محطة حاويات، وتنزل البضاعة في إيلات، ثم
يتم نقل البضاعة من إيلات إلى حيفا وأشدود عن طريق السكة الحديد، واكتشفوا أن العملية
مكلفة جدا”.
وأشار إلى أن السيسي وجه بتشكيل أسطول يضم 100 سفينة صيد،
وأنه تم بالفعل تحريك 12 سفينة صيد في حفل افتتاح قناة السويس
في وقت قياسي، مؤكدا
أنه يجب التعامل مع البحر على أنه ثروة عظيمة، والاستفادة منه لزيادة الدخل القومي.