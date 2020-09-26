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من تولاها.. تعرف على أول وزارة تم إنشاؤها بالسعودية في عهد الملك المؤسس

الملك المؤسس
من تولاها.. تعرف على أول وزارة تم إنشاؤها بالسعودية في عهد الملك المؤسس
السبت، 26-09-2020 10:27 ص عبد القادر وحيد
كشف حساب دارة الملك عبدالعزيز، على تويتر عن أن أول وزارة تم إنشاؤها بالمملكة العربية السعودية في عهد الملك المؤسس، والتي صدر الأمر بإنشائها في عام 1349 هـ/ 1930م.
وأضافت الدارة على حسابها أن الأمر نص على تعيين نائب الملك في الحجاز الأمير فيصل بن عبد العزيز، وزيرًا للخارجية.
وقد جاء في نص الأمر السامي: "صدر الأمر الملكي السامي بتحويل اسم مديرية الشؤون الخارجية إلى وزارة الخارجية، وبإسناد منصب الوزارة المذكورة إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل، النائب العامّ لجلالة الملك المعظم، علاوة على النيابة العامة، وبتعيين فؤاد حمزة وكيلًا لوزارة الخارجية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق اليوم السادس والعشرين من شهر رجب سنة 1349".

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