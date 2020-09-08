من المقصود.. مستشار بن زايد: سحقا للصعاليك

الثلاثاء، 08-09-2020
09:38 ص
عبد القادر وحيد
أعرب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو
ظبي عن غضبه للذين يسيئون للإمارات.
وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر :" سحقا للصعاليك الذين يتطاولون
على الإمارات تصريحاً أو تلميحًا".
وتساءل رواد تويتر ومتابعوه عمن المقصود بذلك، حيث علق أحدهم :" متى
حدث ذلك لا قدر الله أهل الإمارات هم الإمارات وهم فوق رؤوسنا من محبتنا لهم من
ينتقدون هم فقط ينتقدون أفراد أو سياسات أفراد أما الأمارات فهي أكبر من كل هذا
وقلوب وعقول أهلها أكبر وأعلى مما يحدث على الأرض".
وغلق آخر :" يفترض ان توجه هذا الكلام لكل من يتطاول على دولة أخرى
سواء شخص من دولة أخرى يتطاول على الامارات
أو اماراتي او من تأويه يتطاول على دولة
أخرى و هناك أمثلة كثيرة على إماراتيين و من تأويهم الإمارات يتطاولون على دول
أخرى".