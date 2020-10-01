من المقصود .. تركي الحمد: لكل نهاية بداية

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الخميس، 01-10-2020 09:47 ص عبد القادر وحيد
أعرب الكاتب السعودي تركي الحمد عن أسفه لما وصلت إليه السياسة الأمريكية.
وكتب الحمد على حسابه في تويتر: "سهرت بانتظار "المناظرة" بين بايدن وترامب تلك الليلة، وليتني لم أسهر..كان صراع ديكة ولم تكن مناظرة، رأي برأي، كل ما فعلاه هو ضربات تحت الحزام على حساب لب الموضوع".
وتساءل الحمد: هل أن أميركا بدأت في الانحدار أم أنا واهم، ومكبر الموضوع؟ لا أدري، ولكن لكل نهاية بداية، حتى لو كانت المؤشرات بسيطة.
يذكر أن الحمد كان قد استنكر في وقت سابق ما صرح به المرشح الديمقراطي جو بايدن حول زيادة الفيضانات والحرائق في حال تم انتخابه مجددا.
وكتب الحمد حينها على حسابه في تويتر:  يبدو أن ترامب، وفق ذلك، لم يعد رئيسا أو مرشحا، بل هو أحد آلهة الإغريق أو الرومان، وربما زيوس نفسه، القادر على صنع الفيضانات والطوفان وألسنة اللهيب..بدأت الانتخابات الأميركية تتحول إلى مهزلة بالفعل.
جاء هذا في رده على المرشح الديمقراطي جو بايدن  الذي قال في مقطع فيديو له تم تداوله  :" إذا انتخبتم ترامب مرة أخرى فسوف تشهدون المزيد من الفيضانات والحرائق أنا شخصيا اقتنعت لكن ما أدري عنكم أنتم" .
يذكر أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة جو بايدن كانا قد تبادلا تعليقات مسيئة بسبب موقف كل منهما من لقاح فيروس كورونا.
 

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