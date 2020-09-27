الأحد، 27-09-2020
09:35 ص
عبد القادر وحيد
وصف الكاتب السعودي تركي الحمد
أن ما يحدث حاليا في مجريات السياسية يصدق
عليه المثل الشعبي"اتلم المتعوس
على خايب الرجا
".
وكتب الحمد على حسابه في تويتر: "اتلم المتعوس
على خايب الرجا
..تعبير
من الممكن استخدامه في التعليق على كثير من مجريات السياسة هذه الأيام".
وعن عمليات التطبيع يقول الحمد: "لماذا انقلبت المعادلة؟والجواب في
ظني أيضا، هو أننا تعاملنا مع إسرائيل وفق منطلقات اعتبرناها من الثوابت، مثل لآت
الخرطوم، وتجاهلنا أن السياسة هي فن الممكن وليست فن الممانعة، فخسرنا الكثير".
وفي حديثه عن حزب الله في لبنان وسياساته :" شيء طبيعي، فلبنان ليس
مهما كثيرا بالنسبة لحزب الله، طالما أن لديه أولوياته الإيرانية".
جاء هذا في رده على أحد متابعيه :" يسقط حزب الله تشكيل الحكومة في
لبنان ولا أحد يستطيع الكلام يفجر مرفأ بيروت ويشرد ويقتل الآلاف ولا أحد يقدر على
مواجهته يسلم لبنان إلى إيران كل يوم ولا أحد يقف في وجهه".