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من المقصود.. الديهي منفعلاً: عصر الأكابر انتهى

نشأت الديهي
الديهي
 
الخميس، 03-09-2020 10:22 ص إيمان هاني
عقب الإعلامي نشأت الديهي، علي واقعة القبض على  نجل رجل أعمال شهير له عدة منتجعات سياحية في منطقة الساحل الشمالي، ويطلق عليه البعض "إمبراطور الساحل، والمتهم في قضية اغتصاب فتاة في فندق "فيرمونت".
وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن": "زمن "الأكابر" و"الباشوات" انتهى في مصر خلاص، والجميع سواسية أمام القانون".
ووصف الإعلامي نشأت الديهي، قضية اغتصاب الجماعي لفتاة في فندق "فيرمونت" الشهير، بأنها أخطر قضية أخلاقية وقعت منذ تسعينيات القرن الماضي.
وعن بعض لأجهزة الأمن بعد هروب عدة متهمين في القضية، أكد أن الدولة لا تحمي أحدًا مذنبًا، محذرًا من محاولة الغمز واللمز ضد النيابة العامة للدولة.

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