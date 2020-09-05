منظمة حقوقية تطالب باعدام المتورطين بقضية «فتاة الفيرمونت»

السبت، 05-09-2020
05:31 م
محمد الخرو
اشادت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بسرعة تحرك النيابة العامة واجهزة الدولة بمصر بقضية الاغتصاب
الجماعى لفتاة
بفندق الفير مونت والمتورط بها عدد من أبناء شخصيات مهمة.
وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى النائب العام بسرعة ملاحقة بقية المتهمين فى واقعة اغتصاب فتاة
فندق الفيرمونت
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كما ناشدت بمحاكمة عاجلة للمتهمين
ودعت المنظمة بالكشف عن كافة المتورطين بواقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت
وتقديمهم للعدالة وتامل المنظمة اعدام كافة المتورطين بقضية فتاة الفيرمونت
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