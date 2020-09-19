"مكافحة كورونا": سنصل لكارثة إذا حدث هذا الأمر

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السبت، 19-09-2020 07:42 م أحمد سالم
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك 17 تجربة سريرية تقام على لقاحات، ولن نسمح أن يصبح أي مريض مصري فئران تجارب.

وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أنه لن يكون هناك لقاح لكورونا في 2020، متمنيًا أن يوجد في أوائل 2021 لقاح للقضاء على فيروس كورونا".

وأوضح أن إصابات فيروس كورونا في مصر وصلت إلى مرحلة الثبات، لافتًا إلى أنها لا تزيد ولا تقل عن 10%، ونصل إلى انتكاسة إذا تضاعف هذا الرقم خلال أسبوع إلى 20 أو 30%..
 

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