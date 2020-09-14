مكافحة الفيروسات: المصريون لن يكونوا فئران تجارب

الإثنين، 14-09-2020
11:46 ص
إيمان هاني
أعلن
الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
بوزارة الصحة، أن التجارب
السريرية للقاحات تمر بـ 3 مراحل بصفة عامة.
وأضاف
"حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج
"صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد
"، قائلا:" المصريون
لن يكونوا فئران تجارب، لن نعطي أي مواطن اللقاح إلا بعد التأكد من التجارب خلال أول
مرحلتين، وهو ما حدث".
وتابع
: "أنا وأبني سجلنا كمتطوعين لتلقي اللقاح، ونحتاج إلى 6 آلاف متطوع لانتهاء الدراسة
، موضحًا أنه يرجح حدوث أعراض جانبية طفيفة بعد تلقي المتطوع اللقاح مثل ارتفاع الحرارة
بقيمة نصف درجة أو التهابات بسيطة بالجيوب الأنفية لمدة لا تتخطى يومين أو 3 أيام.