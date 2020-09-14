الإثنين 14 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمير مرتضى لـ "الجبلاية" : "الفضول هيموتنى"

أول رد من ليفربول على رغبة برشلونة في ضم صلاح

مجلس الأمة الكويتي يعلن إصابة أكثر من 5 نواب بـ كورونا

شاهد.. برلماني يتعرض لموقف محرج ..والسبب طفليه

مكي وعبد العزيز أبطال " الإختيار2 "

مكافحة الفيروسات: المصريون لن يكونوا فئران تجارب

حظر شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر لهذا السبب

"الجبلاية" تعلن مواعيد كأس مصر

العليا لاسترداد أراضي الدولة: بنزيل لـ"البلطجي"

"أنتي معاكي توكيل من ربنا"..تضع رضوي الشربيني في مأزق

مكافحة الفيروسات: المصريون لن يكونوا فئران تجارب

فيروس كورونا
كورونا
الإثنين، 14-09-2020 11:46 ص إيمان هاني

أعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن التجارب السريرية للقاحات تمر بـ 3 مراحل بصفة عامة.
وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا:" المصريون لن يكونوا فئران تجارب، لن نعطي أي مواطن اللقاح إلا بعد التأكد من التجارب خلال أول مرحلتين، وهو ما حدث".
وتابع : "أنا وأبني سجلنا كمتطوعين لتلقي اللقاح، ونحتاج إلى 6 آلاف متطوع لانتهاء الدراسة ، موضحًا أنه يرجح حدوث أعراض جانبية طفيفة بعد تلقي المتطوع اللقاح مثل ارتفاع الحرارة بقيمة نصف درجة أو التهابات بسيطة بالجيوب الأنفية لمدة لا تتخطى يومين أو 3 أيام.

إقرأ ايضا

وزير التموين

صاحبة فيديو تموين "الدلنجات" تكشف مفاجأة عن الواقعة

إزالة تعديات علي أراضي الدولة

العليا لاسترداد أراضي الدولة: بنزيل لـ"البلطجي"

اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية

محافظ اسكندرية: عندنا أباطرة دفعوا 200 مليون جدية تصالح

أخبار متعلقة

مفتي الجمهورية شوقي علام

فتوي عاجلة للأطباء بشأن الصلاة

الدكتور طارق شوقي

"التعليم" تكشف مفاجأة عن حصة التربية الرياضية

أحمد موسي

موسى: "الناس دي لازم تتحاسب.. بيشتموني يا ريس"

وزير التعليم العالى

طلب غير متوقع لوزير التعليم العالي من الطالب بائع الفريسكا

1292302_0

السيسى يتوجه بالشكر لوزير التموين

ميركل

مستشارة ألمانيا: الحياة لن تعود لطبيعتها وكورونا سيتفاقم