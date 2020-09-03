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مفيد فوزي: انتبهوا حتى لا نسقط في هذه البئر

الإعلامي مفيد فوزي
مفيد فوزي
 
الخميس، 03-09-2020 09:34 ص إيمان هاني
ظهر الإعلامي مفيد فوزي، مرتديًا الكمامة على الهواء، موجها التحية للجمهور بعد غياب شهور عن الشاشة بسبب فيروس كورونا المستجد .
وقال فوزي، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، مخاطبًا الجمهور: "مساء اليقظة والوعي لأنه في حالة عدم توافر اليقظة قد نسقط في بئر خالية من اليقظة، انتبهوا جيدا، معقبا مش معقول الرئيس عبدالفتاح السيسي يظهر في أي اجتماع مرتديا الكمامة وإحنا لأ".
وأضاف فوزي: "إن الرئيس السيسي شدد على أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، معقبًا: "لا يمكن أن يقوم رئيس الدولة وكل المسئولين بارتداء الكمامات والشعب لا يقوم بارتدائه".

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