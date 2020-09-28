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مفاجأة.. هاني رمزي يترشح لمجلس النواب في المنيا

البرلمان
برلمان
 
الإثنين، 28-09-2020 04:25 م أحمد سالم
حل الفنان هاني رمزي ضمن المرشحين احتياطيا على  في القائمة الوطنية "من أجل مصر" بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن محافظة المنيا.

حيث جاء رقم الفنان هانى رمزى فى القائمة الاحتياطية (46) ويقابله فى القائمة الأساسية شقيقه المستشار إيهاب رمزى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر" بالدوائر الأربعة (قطاع القاهرة ووسط الدلتا – قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد – شرق الدلتا – غرب الدلتا).

ويشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهي "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر" بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب".
 

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