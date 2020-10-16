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مفاجأة عن مرتكبي جريمة فتاة المعادي .. يكشفها مسئول أمني

فبببببببببببببب
فتاة المعادي
 
الجمعة، 16-10-2020 01:25 م إيمان هاني


وجه اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، التحية والشكر لرجال الشرطة لسرعة ضبطهم جناة واقعة فتاة المعادي.
وقال  خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، : "لدي وجهة نظر بسيطة حول صاحب السيارة المستخدمة في الجريمة وهو سجله الجنائي يوجد به ست اتهامات آخرها جريمة سرقة كانت في 2012".
و أضاف ،:" أما سائق السيارة فهو وليد السيوفي يوجد له قضية مصر القديمة 2009 مخدرات وقضية الدقي مخدرات.. واللي كان معاه فرد أمن في شركة خاصة له قضية مخدرات في عام 2015 وقضية في 2016 وقضية حيازة سلاح غير مرخص".
وتابع: "دا يسوق ازاي وهو غائب عن الوعي من كثرة تعاطي المخدرات.. هذه ليست جريمة سرقة فقط دا ممكن يقتل الـ 13 راكب في لحظة"، مردفًا: "وبالنسبة لفرد الأمن كيف يتم تعيينه وهو يتاجر في المخدرات ويحيز سلاح ناري".

 

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