الثلاثاء، 22-09-2020
10:11 ص
إيمان هاني
أكد محمد عبد الرازق، خال طفل العجانة
، أن حالة الطفل محمد
مستقرة الآن وخرج أمس من العناية المركزة، ومازال الأطباء يباشرون حالته الصحية بكل
اهتمام.
وأضاف "عبد الرازق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج
"التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي
، عبر القناة الأولى
المصرية، أنه بعد أن ظل الطفل 25 يومًا بالعناية المركزة خرج وحالته مستقرة، معقبا :"نفسيته
تحسنت ".
وتابع:" العائلة تثق فى العدالة المصرية، التى ستعيد
حق الطفل الذى تعرض لاعتداء وحشى، معقبا:"نحن نثق فى العدالة وعارفين أن حقه هيرجع
له".
ووجه "عبد الرازق"، الشكر لوزيرة الصحة، وكافة
مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بحالة الطفل.