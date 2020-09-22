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مفاجأة بآخر التطورات الصحية لحالة "طفل العجانة"

ططططططططططط
طفل العجانة
الثلاثاء، 22-09-2020 10:11 ص إيمان هاني

أكد محمد عبد الرازق، خال طفل العجانة، أن حالة الطفل محمد مستقرة الآن وخرج أمس من العناية المركزة، ومازال الأطباء يباشرون حالته الصحية بكل اهتمام.
وأضاف "عبد الرازق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه بعد أن ظل الطفل 25 يومًا بالعناية المركزة خرج وحالته مستقرة، معقبا :"نفسيته تحسنت ".
وتابع:" العائلة تثق فى العدالة المصرية، التى ستعيد حق الطفل الذى تعرض لاعتداء وحشى، معقبا:"نحن نثق فى العدالة وعارفين أن حقه هيرجع له".
ووجه "عبد الرازق"، الشكر لوزيرة الصحة، وكافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بحالة الطفل.

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