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مفاجأة "الصحة العالمية" تطلب عدم الغلق الكلى

علاج كورونا
كورونا
 
السبت، 14-11-2020 11:10 ص إيمان هاني
قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لا تنصح بالغلق الكلي حفاظا على الوضع الاقتصادي للشعوب والدول.
وأوضحت "طلعت"، خلال لقاء خاص برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الغلق الكلي يعطي فرصة للمؤسسات الصحية لمواجهة زيادة أعداد الإصابة، ولكنه لا يسيطر على انتشار الفيروس، وفي حال تطبيق الغلق في دول وإعادة الفتح مرة الأخرى تعود الإعداد إلى الزيادة مرة أخرى.
وتابعت من الممكن غلق مكان ما، أو مدرسة بشكل جزئي لزيادة حالات الإصابة بهم، وذلك وفقا للبيانات الوبائية في كل دولة، منوهة بأنه لا يجب أن تلجأ الدول للغلق إلا في حالة زيادة الحالات بشكل أكبر من قدرة النظام الصحي.
 

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