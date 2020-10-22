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معلومات تهمك عن سرطان الثدي و تأثيره علي العلاقة الحميمة

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معلومات تهمك عن سرطان الثدي و تأثيره علي العلاقة الحميمة

سرطان الثدي
أرشيفية
 
الخميس، 22-10-2020 10:25 ص إيمان هاني

أكد الدكتور عماد شاش، مدير مستشفى سرطان الثدي التابعة للمعهد القومي للأورام، أن التدخل الجراحي لعلاج سرطان الثدي لا يعني الإزالة الكاملة للثدي، معقبا :"هناك تقدم كبير في الأدوية الخاصة بعلاج السرطان، والتدخل الجراحي في البداية يكون باستئصال جزئي ، ومع بتر الثدي لا قدر الله، هناك إمكانية لإعادة بناء الثدي".
وأضاف "شاش"، خلال حواره مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلا:" أن العلاج الخاص بسرطان الثدي يختلف من امرأة لأخرى، لأنه يحدد وفقًا لطول ووزن المرأة، مشيرًا إلى أن العلاج الكيماوي والاستئصال ليس الحل الوحيد لعلاج سرطان الثدي، مشددًا على ضرورة أن لاتقف السيدة أمام هذا المرض، والبدأ في مرحلة العلاج بشكل مبكر، للانتهاء من هذه الازمة بصورة سهلة.
ولفت مدير مستشفى سرطان الثدي التابعة للمعهد القومي للأورام، إلي أن علاج السرطان قد يؤثر على ممارسة العلاقة الحميمية، ولكن هذا الأمر يحدث في حالة تناول العلاج دون استشارة الطبيب، مشيرًا إلى أن العلاج قد يؤدي إلى جفاف المهبل، وهذا يؤدي إلى ألم في العلاقة لدى المرأة.

 

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