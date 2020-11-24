الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
توقيت مصر 09:42 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«بايدن» يفاجيء الجميع بتعيين فلسطينية في إدارته (صور)

تعرف علي العربية المسلمة التي اختارها " بايدن " ضمن طاقم البيت الأبيض

أزمة في البيت الأبيض بسبب نقل السلطة من " ترامب " لـ "بايدن "

أول زعيم عربي يحادثه بايدن ويطالبه بهذا الأمر

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

نطور خطير في معارك تيجراي في إثيوبيا

حقيقة غلق المقاهي والنوادي خلال نهائي الأهلي والزمالك

قرار ناري من نقابة الفنانين ضد محمد رمضان

تفاوت في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين​

بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

ADS
 

معلم يتحرش بالطالبات..ومدير المدرسة يرد بمفاجأة صادمة

ضابط أمريكي يتحرش بامرأة أثناء اعتقاله
أرشيفية
 
الثلاثاء، 24-11-2020 08:38 ص إيمان هاني
أكد محمد عبدالعاطي، مدير مدرسة فيشا الكبرى التجارية بالمنوفية، أن هناك طالبتان اعترفتًا بأن هناك مدرسًا تحرش بهما، وأجبرهما على الدروس الخصوصية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي ، أن المدرس حصل على صور شخصية للطالبات من على هواتفهن، لإجبارهن على الدروس الخصوصية، ومنعهن من الذهاب إلى أي مدرس آخر.
من جانبه قال محمد علي، المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات، خلال نفس المداخلة، إن الحديث على إجباره الطالبات على الدروس وقت الدراسة أمر غير صحيح على الإطلاق، معقبًا: "الدراسة دلوقتي 3 أيام، والحديث على أني قمت بالتحرش بالطالبات أمر غير صحيح، ومدير المدرسة هو من حرض بعض الطالبات على تقديم شكوى ضدي وتوجيه الكثير من الاتهامات الباطلة لي".

 

إقرأ ايضا

امطار

تبدأ من غدا..الأرصاد تحذر من أمطار رعدية بهذه المناطق

لقاء الرئيس بـ"مدبولي" وعدد من الوزراء

الوزراء: غدا آخر يوم في حظر البناء

صاحب الصورة المتداولة

أول تعليق لـ"رجل المترو" الذي يحمل نجله على كتفيه

أخبار متعلقة

الفتاة القتيلة

بعد قتل خطيبته لسرقة الشبكة..عم الضحية: "قتلها لسر بينه وبين ربه"

الإبراشي

إجازة مفتوحة لهؤلاء الموظفين بسبب كورونا.. اقرأ التفاصيل

الازهر جامعة اسيوط

"جامعة أسيوط" عن وقف أستاذ جامعي: عضو بجماعة متطرفة

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: "هذا المشهد قاتل و مش هنسكت"

صصصصصصصصص

تفاصيل انهيار بئر على شاب ينقب علي أثار بنجع حمادي

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي : السكة الحديد تنقل الركاب إلى مثواهم الأخير