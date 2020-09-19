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"معالي الوزير".. تضع محامي اليوتيوبر "أحمد وزينب" بموقف محرج

يوتيوبر أحمد وزينب
أحمد حسن وزينب
السبت، 19-09-2020 12:04 م إيمان هاني

أكد أحمد عيد، محامي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، أنه حضر التحقيق مع موكليه بالأمس، حيث وجه لهما المركز القومي للطفولة والأمومة تهمة الإتجار بالبشر وتهم اخرى، لكن النيابة العامة وجهت لموكليه تهمة استغلال الطفلة في التربح.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، قائلا : "وضحنا للنيابة العامة أن الفيديوهات الأخيرة التي شهدت ظهور ابنتيهما أيلين حققت نحو مليون مشاهدة وتعليق، لكن مقاطع الفيديو التي نشراها دون الطفلة بلغت نحو 30 مليون مشاهدة وتعليق، ووضحنا ان ظهور الابنة كان تعبيرًا من أحمد وزينب عن حبهما لها وليس من أجل التربح".
 وتابع:" موكلتي زينب غيرت وجهها بلون "ميك آب" يميل إلى السمار وليس السواد لمدة لم تزد عن نصف دقيقة في مقطع الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا وتسبب في الأزمة، معقبا: "عندما شعرت بخوف ابنتها غيرت مظهرها، وبالتالي لا يوجد هناك ترويع أو إتجار بالطفلة".
وتعرض المحامي إلى موقف محرج على الهواء، بعدما نادى مقدم البرنامج بـ"معالي الوزير"، ليرد الدمرداش عليه قائلًا: "انت بتقولي معالي الوزير ليه يا عم؟! انا مش وزير، أنا مقدم برنامج".



 

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