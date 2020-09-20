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مظاهرات بالبكيني ضد نتنياهو ( صور)

مظاهرات بالبكيني ضد نتنياهو (صور)

مظاهرات بالبكيني ضد نتنياهو ( صور)
مظاهرات بالبكيني ضد نتنياهو ( صور)
الأحد، 20-09-2020 02:28 م عبد القادر وحيد
في مظاهرة بالمايوهات «البكيني» نظم عشرات الإسرائيليين، على شاطئ تل أبيب، احتجاجا على إغلاق الشواطئ ومنع الاستحمام في إطار الإجراءات المشددة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية لاحتواء تفاقم الإصابات بفيروس كورونا.
وفي تفاصيل الاحتجاجات التي تم تداول صور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها جاءت بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على فرض إغلاق شامل لمدة 3 أسابيع على الأقل، دخل حيز التنفيذ ابتداء من عصر الجمعة، وسط انتقادات كبيرة من الشارع الإسرائيلي لأداء الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو في مواجهة الوباء.
يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية، كانت قد أعلنت مساء السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1226 وفاة، في حين بلغت الإصابات 183.602 إصابة، منذ بدء انتشار الفيروس أواخر فبراير الماضي.



 

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