مضحكاتي الرئيس.. أسرار لا تعرفها عن المنتصر بالله ومبارك

الأحد، 27-09-2020
01:32 م
إيمان هاني
كشف بعض النقاد الفنيين الستار حول علاقة الفنان الراحل المنتصر بالله بالرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك
، حيث تأتي شهرة المنتصر بالله بعد توطيد علاقته
بالرئيس وأطلق عليه لقب "مضحكاتي الرئيس".
وتداولت بعض الأخبار آنذاك أن الرئيس الراحل كان يصطحب المنتصر
بالله في طائرته الخاصة ونحو أكثر من ٢٥٠ رحلة يقوم بها كي يلقى عليه النكات ويحاوطه
بروح الدعابة التي يمتلكها المنتصر بالله، وانتشرت هذه الأقاويل بعد ظهوره معه في أكثر
من مناسبة.
وبعد أحداث 25 يناير 2011 م عقب تطور الحالة الصحية للمنتصر
بالله رد على شائعات اصطحاب مبارك
له في 250 رحلة، قائلا: "ده على اعتبار إن الرئيس
كان مقضي حياته في الطيارة؟، كل ما قيل من هذا الكلام مبالغات لا أساس لها من الصحة، معقبا: "أنا لم أركب الطائرة مع مبارك
في حياتي كلها غير مرتين، مرة عند افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي ومرة في زيارة ميدانية
لتوشكى".
وأضاف خلال زيارته لمشروع توشكى تحدث عن نكتة قالها للرئيس الراحل قائًلا: "أحضروا لمبارك
سمك كبير الحجم جدًا ناتج من المزارع السمكية هناك،
فقلت له: هل ده سمك حقيقي يا ريس؟، فقال لي: أيوة، فقلت له بعفوية: دا سمك والله العظيم،
فضحك بشدة وقال لي: خد لك منه سمكتين وأنت راجع مصر، فقلت له: طيب حضرتك تعرف حد على
الطيارة علشان الوزن؟ فضحك مرة أخرى من قلبه".
ورحل عن عالمنا أمس الفنان الكوميدي القدير المنتصر بالله، بعد صراع
12 عامًا مع المرض، وذلك عن عمر يناهز الـ 70 عامًا.