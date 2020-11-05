مصطفى الفقي: فوز بايدن برئاسة أمريكا لا يقلقنا

الفقي



قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن الرئيس الأمريكي السابق أوباما أكد أن أمن إثيوبيا مضمون بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتحدث بتلك النبرة، ودونالد ترامب اتخذ موقفا تجاه سد النهضة لم يتخذه رئيس أمريكي سابق.

وأضاف "الفقي" في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" ، قائلا : "بايدن سوف يفتح ملفات حقوق الإنسان ورعاية بعض الأشياء التي نادي بها أوباما حال فوزه بالانتخابات الأمريكية"، مؤكدا أن الوضع في مصر استقر وفوز بايدن لا يقلق مصر على الإطلاق.

وتابع: "لا يوجد شيء محسوم في الانتخابات الأمريكية الرئاسية حتى الآن والحسم يأتي بإعلان اسم الرئيس الجديد".

