مصر تصدر بيانًا قويًا ضد فرنسا

الأربعاء، 18-11-2020
08:02 م
الطيب حسين
أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا قويًا اليوم الأربعاء، تعقيباً على البيان الصحفي الصادر عن نظيرتها الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصر
ية للحقوق الشخصية.
وأكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصر
ي ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصر
ي تم توجيه اتهام له اتصالا باحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصر
ي، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر
من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا
.
كما أعرب عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصر
ية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصر
ية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته.
وأكد أن الدولة المصر
ية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها، وأكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد. كما نوه حافظ إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.