مصر تدخل موسوعة جينيس.. تسجيل رقم قياسي لهذا الحدث

الخميس، 24-09-2020
06:03 م
أحمد سالم
أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحقيق مصر
رقم قياسي عالمي جديد بموسوعة جينيس
ريكورد العالمية وتم تسجيله باسم مصر
من خلال تصميم أكبر كلمة سلام ( Peace ) بـ 551 سترة نجاة فى زمن قياسي 13 دقيقة و37 ثانية على ضفاف قناة السويس وبالتحديد في مدينة الإسماعيلية.
وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصر
ية تسير بخطوات ثابتة ومستقرة وتحقق إنجازات متتالية بفضل الدعم والرعاية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار "صبحي" إلي أن تسجيل الرقم المصر
ي جاء بعد جهود كبيرة، وتحقيق كافة الاشتراطات التي وضعتها جينيس
للأرقام القياسية لتصميم أكبر كلمة سلام، والتي تم تنفيذها بمدينة الإسماعيلية في ضوء الاحتفالات العالمية الخاصة بيوم السلام العالمى، ولتصبح الاحتفالية المصر
ية بيوم السلام العالمى هي الاحتفالية الوحيدة في العالم التي تم تسجيلها بموسوعة
الأرقام القياسية