الخميس، 12-11-2020
09:45 ص
إيمان هاني
حذر
أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك
، التجار بسبب التلاعب في عروض
"البلاك فرايدي"، قائلا:" غرامات التلاعب في عروض البلاك فرايدي تبدأ
من 30 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه".
وأكد
"سمير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر
، ببرنامج "يحدث
في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك عروض وهمية، معلقًا:
"ليست كل العروض والخصومات حقيقية في البلاك فرايدي".
وتابع:
"حذرنا التجار من الخروج على قوانين حماية المستهلك
أثناء التعامل مع المستهكلين"،
مؤكدًا أنه يجب على التجار الالتزام بقانون حماية المستهلك
.
وأوضح
أنهم شكلوا حملة ضبطية قضائية للتأكد من الخصومات الموجودة في المحلات، وأنهم وجدوا
أن نسب كبيرة منها كانت وهمية وغير حقيقية.