الإثنين 07 يونيو 2021
توقيت مصر 15:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية.. شاب يطعن 3 رجال أمن بسبب ما فعله أحدهم مع امرأة (فيديو)

ظهر مع شيما صابر.. صلاح في الساحل الشمالي وصديقه يفاجئه بكشف السر

شاهد.. وائل لطفي يهاجم «الشعراوي»: «كان رجعيًا بلا شك»

كارتيرون يحدد 4 لاعبين لضمهم إلى الزمالك

شوبير يكشف أسماء الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

فنان شهير يعتذر للشيعة بعد منع مسلسله من العرض بسبب "زواج المتعة"

تعمدت إجهاض جنينها واحتفظت به في ثلاجة المنزل والسبب لا يتخيله عقل!

بعد فصله من البرلمان.. نائب أردني يهدد بقتل الملك

مشادات بين مصطفى بكري ونائب آخر بسبب تمويل دولة عربية سد النهضة

بعد طلبها في "بيت الطاعة"..هالة صدقي تهدد زوجها بفضح أسرار خطيرة

ADS
 

مشادات بين مصطفى بكري ونائب آخر بسبب تمويل دولة عربية سد النهضة

مصطفى-بكري
مصطفى بكري
Native
الإثنين، 07-06-2021 11:14 ص

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، مشادات كلامية بين النائبين مصطفى بكري وضياء الدين داوود، بسبب اتهام الأخير إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، لمناقشة قانون الصكوك السيادية، المقدم من الحكومة ووافق عليه البرلمان من حيث المبدأ.
وبدأت المشادات عندما طالب النائب ضياء الدين دوواد، بعدم طرح قناة السويس والسد العالي في أي عملية صكوك، قائلا إن “هناك دولا عربية تضع أيديها في أيدينا، وتمول سد النهضة”، حسب صدى البلد.
من جانبه، رد النائب مصطفى بكري على حديث النائب دوواد، قائلا: “النائب ينتمي للقومية الناصرية التي نادت باحترام العروبة، ولكنه أعطى إشارات لم أكن أتمنى أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة في تمويل سد النهضة”.
وأضاف: “من حقنا التأكيد أن الكثير من البلدان العربية تساند مصر، والدولة المشار إليها أرسلت مبعوثا منذ عدة أيام للسودان وإثيوبيا وقدم للقيادة السياسية تقريرا شاملا عن الموقف وهي تقف معنا في ذات الخندق”.

وحاول داوود الذي كان يجلس على مسافة بعيدة من النائب مصطفى بكري مقاطعته، ولوح بعض النواب بالأيدي، ولكن رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي تدخل لفض المشادات قائلا “انتهي الأمر، وحذفت الكلمات من المضبطة”.
 

إقرأ ايضا

كويكب

قصة انفجار كويكب كاد أن يشعل حربًا نووية

فرح الديباني

فرح الديباني: أتمنى أصبح جسر بين الثقافة المصرية والفرنسية

s

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

أخبار متعلقة

أرشيفية

إثيوبيا تهاجم مصر بعد نشر تسريب «آبي أحمد»

185693357415865741

عمرو موسى: سد النهضة مجرد عنوان فرعي ضمن خطة كبيرة جدًا

حماة النيل

الجيش في بيان جديد: قادرون على مواجهة أي تهديد لمصر والسودان

1020203101615306459668

عمرو موسى يحسم الجدل حول توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة

سفير جيبوتي بالقاهرة:

سفير جيبوتي بالقاهرة: زيارة "السيسي" لبلادنا تاريخية وبداية الخير للبلدين

أرشيفية

النتائج المتوقعة لعملية عسكرية برية واسعة ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة.. فيديو