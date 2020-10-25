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مسنة بانتخابات النواب: "السيسي مش لوحده "

مسنة
مسنة
 
الأحد، 25-10-2020 01:15 م إيمان هاني
عرضت فضائية "تن"، فيديو مصور لسيدة مسندة تدلي بصوتها أمام اللجنة الفرعية، إذ أن خرج المسئولين عن اللجنة لمساعدتها، حيث إنها غير قادر على الوقوف واختيار مرشح خلال انتخابات برلمان 2020.
وأظهر الفيديو المعروض  الكاميرا السيدة وهي تختار مرشحيها، ولو يتدخل أي من المسئولين عن اللجنة في مساعدتها على اختيار مرشح دون الأخر وتركوا لها الأمر لكي تعبر عن وجه نظرها وعن رأيها في المرشحين.
وكشفت عن سبب تحركها للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، مشددة على أن مصر هي أم ما في حياتها، مضيفة :"لازم نعمل كل حاجه مفيدة لمصر".
وأضافت أن الترتيبات التي تتخذها الأجهزة الأمنية والصحية لتأمين الانتخابات جيدة جدًا، "شيء في منتهى الجمال"، ودعت لمصر: "ربنا يحفظ مصر دايما، ويديمها علينا"، موضحة أن كل الإجراءات متوفرة وهناك إخلاق كبيرة من قبل المسئولين".
ووجهت رسالة للمواطنين : "ربنا يهديهم وينزلوا يشاركوا بصوتهم لبلدهم"، متابعة: "يقدر المسئولين على خدمه البلد دي.. دي نعمة من ربنا.. السيسي مش لوحده اللي هيعمل لازم الكل يعمل معاه".
 

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