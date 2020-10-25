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"مستقبل وطن" عن الخروقات الانتخابية: "أي مرشح مش سليم بنحاسبه على طول"

نافع هيكل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن
مستقبل وطن
 
الأحد، 25-10-2020 09:50 ص إيمان هاني


تحدث المهندس حسام الخولي نائب، رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، عن الاتهامات التي أطلقتها بعض منظمات المجتمع المدني ، حول الخروقات الانتخابية، وتوزيع هدايا على الناخبين من قبل مرشحي الحزب في بعض الدوائر

وقال "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت،: "الرد بسيط، النائبة صاحبة الشكوى وهي شادية ثابت كانت عضوة في مستقبل وطن، لكنها لم تنزل للانتخابات على قوائم الحزب، لكن على اية حال وبغض النظر عن هذه القصة، فان الحزب على المستوى الفردي لا يدعم مرشح بعينه، بمعنى كل عضو بشيل نفسه فقط، الحزب يدعمه تنظيميًا وبمقراته، لكن هو شايل نفسه".
وتابع: "الكلام الي بيتقال على السوشيال ميديا، الرد عليه بسيط جدًا حتى لو حصل خروقات من بعض الاعضاء ومش هقول بيحصل ولالا؟ من أي مرشح لأي تيار يبقى السؤال كم يمثل هذا المرشح ؟ 1أو 2% نسبة قليلة".
وحول إتهامات النائبة شادية ثابت ومدى تواصل الحزب معها، قال الخولي: " النائبة شادية عارفة كل دائرة فيها مين، وحتى لو كان الاتهام موجه لاحد مرشحي مستقبل وطن هو في النهاية كان زميل ليها وقت عضويتها في الحزب، وهي عارفاه".
ونفى "الخولي" أن يكون قد وصل له شكوى رسمية حول خروقات بعض المرشحين، قائلًا: "ماوصلنيش حاجة رسمي لحد دلوقتي كله على السوشيال ميديا فقط، ومع ذلك كله سيحقق فيه حتى اللي هيقول كلمة غلط هيتحقق معاه برضه، وفيه ناس بتربط إسمها بمستقبل وطن وهي لا تنتمي له، بالاضافة لبعض الاخطاء الصادرة عن بعض الاعضاء في الحزب، خاصة ان لدينا عضويات تبلغ مليون أو 2 مليون عضو وممكن تحدث اخطاء لكنها سيحقق فيها بلا جدال".

 

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