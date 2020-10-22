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مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية: قلبي يتمزق

الدكتور أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
 
الخميس، 22-10-2020 11:36 ص إيمان هاني

قال الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن قلبه يتمزق للمأساوية والهول التي وصلت إليه مجتمعاتنا العربية مؤكدا أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية مرت المنطقة بأكملها بمجموعة زلازل شديدة.
وأضاف الأزهري خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي "عبر فضائية "دي إم سي" ، بأن دولة ليبيا صارت بالحالة التى نراها الان في فراغ سلطة وأصبحت ملاذا أمنا للإرهابيين الذين يتم إرسالهم من النظام التركي.
وتابع: "العراق دخل في حرب مع إيران ومع الكويت والاحتلال الأمريكي تسبب في عسر شديد للعراق وأصبح الخراب والدمار يحل على الأراضي العراقية".
 

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