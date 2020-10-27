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مستشار رئيس: الثلاجات والغسالات ستتحول لأجهزة ذكية قريبا

ببببببببببببببببببببببببب
الدكتور عبد الوهاب غنيم
 
الثلاثاء، 27-10-2020 12:11 م إيمان هاني

أكدت الدكتور عبد الوهاب غنيم مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي أن مبادرة التحول الرقمي زادت أهميتها بعد البنية التحتية التكنولوجية الكبيرة والزيادة في عدد المستخدمين للهواتف الذكية والانترنت على مستوى العالم.
وأضاف غنيم خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، بأن العالم به حوالي 8 مليار نسمة يستخدمون حوالي 9 مليار هاتف ذكي، معقبا:" الأجهزة ستتحول قريبا لأجهزة ذكية مثل الثلاجات والغسالات وغيرها من الأجهزة كما ستكون الآلات في المصانع ذكية".
وأوضح أن أهمية الاقتصاد الرقمي تزداد يوما بعد الآخر فحجم التجارة بالعالم 86 تريليون دولار منهم 13 تريليون دولار للتحول الرقمي بنسبة 15 % وسيصل 50 % خلال السنوات المقبلة.

 

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