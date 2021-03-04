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مستشار بن زايد يكشف عن صفقة كبرى ستتم في الخليج قريبا
مستشار بن زايد يكشف عن صفقة كبرى ستتم في الخليج قريبا
الخميس، 04-03-2021
07:18 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الدكتور
عبد الخالق عبدالله
- المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن صفقة كبرى ستتم في منطقة
الخليج
قريبا.
وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر: جاري العمل على صفقة كبرى لإنهاء حرب اليمن.
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الخليج
المصريون
عبد الخالق عبدالله
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