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مستشار بن زايد: هل حقا اليهود عباقرة

مستشار بن زايد: هل حقا اليهود عباقرة
مستشار بن زايد: هل حقا اليهود عباقرة
 
الأربعاء، 02-09-2020 11:46 ص عبد القادر وحيد
تساءل الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عن حقيقة ذكاء اليهود، خاصة أن الكثيرين منهم حصلوا على جائزة نوبل.

وكتب عبد الخالق على حسابه في "تويتر": "180 يهوديا حصلوا على جوائز نوبل من أصل 900 جائزة وزعت حتى الآن بينهم 15 فيلسوفا وشاعرا وروائيا، أي أن اليهود الذي يشكلون 0.2% من سكان العالم حصدوا 20% من الجائزة بفروعها المختلفة".

وأضاف: والسؤال هل جائزة نوبل منحازة لليهود أم أنهم حقًا هم عباقرة العالم؟ وكم عدد المسلمين الحاصلين على الجائزة؟وتفاعل رواد تويتر مع تدوينة عبد الخالق، حيث كتب أحدهم: "تساؤلات منطقية.. والإجابات تحتاج عمقًا ومصارحة بلا سقف".

وعلق آخر: "القصة لا تحكمها الديانة فمنهم من هو ملحد القصة بالانجاز والابتكار".

وكانت برلمانات شمال أفريقيا قد رشحت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، لجائزة نوبل للسلام على جهودهم الكبيرة لإحلال السلام داخل السودان.

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