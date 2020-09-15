مستشار بن زايد: قطر مترددة في التطبيع.. وتفعل هذا الشيء منذ 25 عاما

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الثلاثاء، 15-09-2020 11:45 ص عبد القادر وحيد
قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن قطر مترددة في عملية التطبيع مع إسرائيل، بالرغم من إقامتها علاقات تجارية معها مذن عام 1996.
وأضاف عبد الخالق على حسابه في تويتر :" قطر التي كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية وتجارية مع إسرائيل منذ سنة 1996 مترددة حاليا في الإعلان عن التطبيع بسبب تبعيتها لأردوغان وخوفها من إيران ولم تعد سيدة قرارها".
وتفاعل متابعو عبد الخالق من رواد تويتر مع تدوينته، حيث علق أحدهم: " قطر تجيد لعبة التوازنات ، فهي تتعامل مع إسرائيل ومع حماس في الوقت نفسه ، اي تجيد لعب حتى الأدوار المتناقضة، وطبعا الأمريكان يفهمون هذا".
وعلق آخر :" التطبيع العلني لن يضيف لها شيئا وستفقد ميزة هامة كونها موطيء قدم لاستضافة الإسلاميين من حول العالم وكونها كعبة المضيوم لذا ستبقي الدوحة علاقتها كما هي مع الاحتلال".
وكان عبد الخالق قد تساءل في تدوينة سابقة :" " الرئيس الإسرائيلي يشكر قطر والسفير الإسرائيلي في واشنطن يشكر قطر ورئيس الموساد الإسرائيلي يشكر قطر".
كما تساءل أيضا :  فما الخدمات الجليلة التي تقدمها الشقيقة الشقية قطر للعدو الإسرائيلي لتستحق كل هذا الثناء؟".

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