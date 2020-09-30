مستشار بن زايد: جميع العرب سيفرحون بهذا الخبر

الأربعاء، 30-09-2020
09:56 ص
عبد القادر وحيد
قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق
عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو
ظبي إن كل مواطن عربي لابد أن يفرح0 بإطلاق الإمارات لمسبار
من صناعتها إلى القمر
.
وكتب عبد الخالق
على حسابه في تويتر :" أتصور أن كل مواطن عربي محب لأمته
سيفرح لهذا الخبر ويفتخر بهذا الإنجاز الإماراتي".
وكان عبد الخالق
قد كتب أيضا على حسابه :" من أخبار الإمارات المدهشة:
الإمارات ستصنع مسبار
ا يتم بناؤه بالكامل على أرض الإمارات من قبل خبراء وعلماء
ومهندسين إماراتيين باسم مسبار راشد
الذي يتوقع ان يهبط على سطح القمر
سنة 2024
لاستكشاف مناطق لم تصلها أي بعثة أخرى لتصبح الإمارات رابع دولة بعد أمريكا روسيا
الصين تستكشف القمر
".
وكان الشيخ محمد بن راشد
حاكم إمارة دبي قد أعلن أمس أنه سيتم
إطلاق مستكشف جديد على سطح القمر
.
وأضاف الشيخ بن راشد
على حسابه في تويتر :" أطلقنا بحمد الله مشروعاً إمارتياً جديداً لاستكشاف
القمر
..سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر
في 2024 في
مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها..أسمينا المستكشف القمر
ي
"راشد
" تيمناً بباني نهضة دبي.. والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة".
وأوضح بن راشد
أن الإمارات ستكون الدولة الرابعة عالمياً
التي تشارك في مهام استكشاف القمر
والأولى عربياً .. وسيرسل المستكشف القمر
ي بيانات
وصور لأول مرة عن مناطق قمرية جديدة سيتم مشاركتها مع كافة المراكز البحثية محلياً
وعالمياً .
وتابع في حديثه عن المستكشف الجديد : المشاركة في استكشاف
القمر
جزء من استراتيجية الإمارات للفضاء .. لبناء إمكانات معرفية جديدة للدولة ..
وبناء كوادر تخصصية .. والارتقاء بالبيئة العلمية والتقنية والبحثية في بلادنا.. وسيتم
بناء المستكشف القمر
ي ١٠٠٪ على أرض الدولة وبأيدي مهندسينا الإماراتيين".