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مستشار الرئيس: 100 مليار جنيه لمواجهة موجة كورونا

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محمد عوض تاج الدين
 
الإثنين، 26-10-2020 03:30 م محمد فضل

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والأمراض المعدية، أنه يتم تقديم كافة العلاج لمرضى كورونا من خلال أقرب مستشفى، موضحا أن البروتوكول المصرى اعتمد على خبرات علمية محلية لتحقيق أفضل النتائج مع المرضى ومن خلال أجهزة التنفس بطرق معينة لبعض الحالات وبالاستعانة بخبرات من الصين وإيطاليا وألمانيا وفرنسا عبر الإنترنت.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عوض تاج الدين مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "التصدى لفيروس كوفيد 19.. استراتيجية مصر تمضى قدمًا" اليوم

وأضاف تاج الدين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص 100 مليار جنيه، لدعم القطاع الصحى لمواجهة جائحة كورونا، وتم منح 700 مليون لوزارة الصحة والسكان و300 مليون للمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر أصبحت قليلة، وعدد دخول المستشفيات انخفض، كما انخفض عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية المركزة، ونسب الوفيات، مؤكدا أنه لا يتم إخفاء أية معلومات عن حالات فيروس كورونا فى مصر، لافتا أن وضع مصر كان أفضل فى الحالات من أمريكا أوروبا، سواء فى الحالات المرضية أو فى عدم تأثر الأسواق والتجارة بما حدث بشكل كبير.

وأوضح أن الأزمة ساهمت فى زيادة الاهتمام بالرعاية الصحية وتدريب العاملين فى القطاع الصحى، وأهمية تدعيم هذا القطاع مع التعاون بين مختلف الدول منعا لحدوث أى أزمات تنجم عن آثار الوباء، موجها الدعوة للشركات الأمريكية للاستثمار فى مصر بما تملكه من قطاعات استثمارية واعدة.

وأشار إلى وجود أكثر من علاج أو مصل يمثل محاربة لهذا الفيروس، الذى ينتشر عبر الهواء، وبالتالى فإن مواجهته تبدأ بالاهتمام برفع النظافة ودرجات الوعى بين المواطنين، لافتا إلى أهمية استمرار العمل معا بين مصر وأمريكا لتحقيق أهدافنا المشتركة.
 

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