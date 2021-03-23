مستشار الرئيس يحذر من أمر خطير: لا تخرجوا من منازلكم

الثلاثاء، 23-03-2021
09:41 م
المصريون
حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة
والوقاية، من خروج مصابي الحساسية والصدر من منازلهم هذه الأيام، مؤكدًا أن البلاد
تشهد الآن حالة جوية صعبة، موضحًا أن مرضى حساسية الأنف يعانون فى هذه الفترة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على
قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامى سيد علي، أن جميع مرضى الحساسية والصدر عليهم عدم
الخروج فى هذا الجو
إذا أمكن، معلقًا " خليكم فى البيت".
ولفت إلى أن من يكون لديه شئ مهم عليه أن يخرج بـ 2 كمامة
واحدة مبلله وأخرى عادية للوقاية من مشكلات الجو
.
وأشار إلى أن الجميع يجب أن يتوخى الحذر من حالة الجو
غير
المستقر.
وفيما يخص دخول مصر الموجة الثالثة لـ كورونا، قال إننا نتابع
ما يحدث فى الدول الخارجية، من تغيرات و تحورات للفيروس.
وأضاف، أن مصر فى مرحلة تذبذب، متسائلًا:" هل هناك احتمالية
دخول الموجة الثالثة مصر ؟ فأجاب على نفسه.. محتمل، وهل من الممكن أن نظل كما نحن .. فأجاب على نفسه محتمل.
ولفت إلى أن الجميع فى هذه الفترة عليه الالتزام باتداء الكمامة
والالتزام بالإجراءات الاحترازية.