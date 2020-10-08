مستشار الرئيس لـ الشباب: احذروا من هذا الأمر

الخميس، 08-10-2020
01:33 م
إيمان هاني
حذر الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية
للشئون الدينية، الشباب من ألا ينساق وراء بعض التصريحات التي خرجت من المتحدث الرسمي
باسم إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو
.
وقال "الأزهري" في لقائه مع الإعلامي
رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"
موجها حديثه لشباب : "احذر أن تكون شر الأجيال وأن تضيع الأمانة عندك، لابد ان
يقدم كل جيل ثمن غالي ونفيس للحفاظ على هذا الوطن".
وتابع :"إسرائيل لديها فريق يعكف على
دراسة تفصيلية للتاريخ المصري والعربي وحرب أكتوبر، حيث يقوم هذا الفريق بمحاولة تزوير
التاريخ وعندهم نفس طويل وصبور، ولكن يجب أن يقوم الفن بدور في توصيل شهادات من إسرائيل
نفسها عن هذه الحرب".
وتحيي مصر هذه الأيام الذكرى السابعة والأربعين
لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، على العدو الإسرائيلي، والتي كانت عام 1973، حيث حقق
الجيش المصري انتصارا ساحقا وأربك قوات العدو، خلال 6 ساعات.