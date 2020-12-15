الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
توقيت مصر 17:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حبس رئيس مدينة و6 موظفين عامين لهدم منزل دون وجه حق

توجيه قوي من السيسي بشأن هذا الأمر

مستشار الرئيس: كورونا عاد أكثر شراسة ونراقب الزيادة

" بايدن " يوجه رسالة قاسية لـ" ترامب "

ممرضة تستدرج طبيبها لشقتها ثم كانت الصدمة بعد خلع ملابسهما

بعد مشادات .. الغانم رئيس لمجلس الأمة الكويتي

بوتين في برقية لـ"بايدن " : مستعد للتواصل معكم

ضربة لـ رمضان صبحي وشريف إكرامي من بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

بشرى.. ملايين الريالات لمن يفوز في مسابقة الملك سلمان

«شوبير»: حسن شحاتة رفض ضغوط مبارك ونجليه من أجل «ميدو»

ADS
 

مستشار الرئيس: كورونا عاد أكثر شراسة ونراقب الزيادة

78-032249-sisi-egypt-corona-health-2
مستشار الرئيس
 
الثلاثاء، 15-12-2020 03:46 م المصريون

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، المواطنين من التهاون في الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وعدم ارتداء الكمامة، لافتًا إلى وجود زيادة في عدد حالات الإصابة.
وقال إن العدد المعلن للإصابات هو عدد الحالات التي رصدت من قبل مؤسسات الصحة فقط، وهناك بعض الحالات الأخرى البسيطة، المخالطة، الذى تحمل أعراض بسيطة، يعالجون منزليا ولا يتم تسجيلهم فى البيان اليومي لوزارة الصحة .
وأضاف مستشار الرئيس، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"،  قد يحدث زيادات قادمة، فيجب على الجميع اتباع الإجراءات الوقائية الصحية بكل دقة والتزام،  لأن هذا الوباء عالمي، و الدولة المصرية جزء من العالم، لافتا إلى أن احتمالية الزيادة فى المصابين واردة، والدولة  تراقب هذه الزيادة كل لحظة.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الفيروس شديد الشراسة، ويصيب أعدادا كبيرة، خاصة عن طريق التجمعات والمناسبات العائلية، وقد يؤدي لاصابة جميع أفراد العائلة، وليس فردا واحدا يتم عزله كما يحدث من قبل.
وأوضح، أن الحالات في زيادات مستمرة، ويجب اتباع جميع الإجراءات المعلنة من الدولة للحد من هذه الزيادة، خاصة أن بعض الحالات تكون بدون أعراض طوال فترة حضانة الفيروس كاملة، داعيا المواطنين لاتباع الإجراءات الاحترازية، و الكمامات و الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
 

إقرأ ايضا

received_711224712915819

توجيه قوي من السيسي بشأن هذا الأمر

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر

"كريمة" يطالب "مظهر شاهين" بتطليق زوجته على الهواء

مشرد طنطا

يتقاضى معاشًا 6 آلاف جنيه.. مفاجأة بقصة مشرد طنطا

أخبار متعلقة

الكمامة كورونا في مصر

4 أعراض جديدة تعني إصابتك بكورونا

الإعلامي عمرو أديب

أديب: " الشغلانة دي المفروض مشتغلهاش "

الإعلامي أحمد موسى

موسى: "إحنا بنشتغل في صمت"

كورونا السعودية

بعد وفاة 6 أشخاص حصلوا على لقاح كورونا.. أستاذ مناعة يفجر كارثة

الإعلامي رامي رضوان

رامي رضوان عن إصابته بكورونا : أنا صعبان عليا الفيروس

3967548

مستشار الرئيس: زيادة في إصابات كورونا