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مستشار الرئيس: تقسيم الطلاب على مجموعات خلال الدراسة

الدكتور محمد عوض تاج الدين
مستشار الرئيس
 
الخميس، 03-09-2020 09:25 م أحمد سالم
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة، ضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" تقديم الإعلامى معتز الدمرداش، أنه بالرغم من انخفاض أعداد الإصابات، لكن الاستمرار واجب، لافتا إلى أنه إلى الآن لم يتم اكتشاف لقاح رسمى لفيروس كورونا.

وقال مستشار الرئيس لشؤون الصحة، أن جميع الوزارات المختصة تبحث سبل ضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصوصا في ظل قرب بدء العام الدراسى الجديد، معقبا:" تقسم الطلاب على ايام الأسبوع أو تقسيمهم على مجموعات فى نفس اليوم، من السيناريوهات المطروحة لضمان سلامة الطلاب".

وأكد مستشار الرئيس لشؤون الصحة، أن الحكومة تعاملت بمنتهى الأحترافية مع انتشار فيروس كورونا.

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