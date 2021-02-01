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مسئول سابق بالأوقاف يحسم جدل تجسيد الأنبياء برد قوي

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
الأوقاف
 
الإثنين، 01-02-2021 09:04 ص إيمان هاني

تحدث الكاتبة الصحفية حنان أبو الضياء، كتاب "المسكوت عنه في تجسيد الأنبياء" ، قائلة :" أكثر من مرة ذهب يذهب الكتاب إلى دور النشر، وكان الناشر يعتقد أنه مجرد نقد سينمائى، ولكنه يجد نصوص قراءنية وأشياء من التوراة والأنجيل، وظل الكتاب معى لمدة 6 سنوات، فالنصوص في الكتاب تمت مراجعتها.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج "حديث القاهرة"،  المذاع على القاهرة والناس، قائلة :" دائما نضع رؤسنا في الرمال، ونرفض أي أفلام عن الأنبياء، والمبشرين بالجنة، رغم أن هناك أكثر من عمل درامى وسينمائى تناول شخصيات الصحابة، ولكننا لدينا "انغلاق"، فالشيخ المراغى أجاز فيلم أحمد علام، وجسد شخصية المسيح، وخرج الفيلم على أساس النص المسيحي، ومن راجعه طه حسين، وعرض الفيلم.

من جانبه قال الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، لا أشكك في نوايا الأستاذة منى، وأهدافها حسنة، فالأزهر الشريف رأيه معروف أن الأنبياء خط أحمر، لا يجوز تجسيدهم، وليس معنى أن السينما العالمية تناولت الأنبياء، أن نقوم بتجسيدهم، فلدينا قيود وضوابط شرعية، تحكم هذه المسألة.

وتابع:" شاهدت مسلسل "يوسف"، وأيضا تابعنا انتاج مسلسل "عمر"، حينما تم الاستعانة بممثل، وممثل آخر لتأدية الصوت فقط، فلا يهمنى السينما العالمية، وما تقدمه عن الإسلام.
 

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