الإثنين، 14-09-2020
09:26 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء
للإصلاح الإداري، أن أسباب فساد بعض الموظفين تعقيدات الخدمات المقدمة للمواطن، فضلًا
عن إهمال دخل موظف الحكومة، معقبا :"الفساد موجود في كل مكان في العالم".
وأوضح "محمود"، خلال حواره مع
الإعلامي محمد الباز
ببرنامج "آخر النهار
"، المذاع على قناة "النهار
"،
، أن رواتب موظفي البريد في 2011 كان بعضهم 600 جنيه ولكن هذا تغير الآن وأصبح الحد
الأدنى للأجور 2000 جنيه.
وتابع :"موظف الحكومة ترك لفترات طويلة
دون تدريب ورفع كفاءة أو دخل إنساني، معقبا: "دلوقتي اللي يحاول يرتشي يحاكم بالغباء
قبل تهمته، لأن الدولة مش هتسكت ووزراء ومحافظين ورؤساء أحياء وغيرهم اتمسكوا".
ونوه إلى أن أكثر من 60 ألف موظف سيتم نقلهم
للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه خلال الـ 3 سنوات سيكون هناك ربط بين العاصمة
الإدارية والقاهرة وبالتالي سيكون هناك سهولة في الانتقال من القاهرة للعاصمة الإدارية.
.